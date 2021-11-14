هادي العنزي



أعلن اتحاد كرة السلة استئناف جميع مسابقات الدوري في مختلف المراحل السنية والتي أعلن عن توقفها بشكل مفاجئ في وقت سابق، بسبب عدم تواجد سيارة إسعاف بشكل دائم في صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات. وسوف تعود منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة الأربعاء المقبل بإقامة لقاءين، حيث يجمع الأول بين كاظمة والجهراء، فيما يلتقي في المباراة الثانية الكويت بالقادسية. كما يستأنف دوري الدرجة الأولى الخميس المقبل بلقاءين أيضا، حيث يلعب في الأولى الصليبخات مع الشباب، فيما يواجه منتخب الشباب تحت 19 نادي اليرموك، بينما استأنف امس دوري تحت الشباب 19 سنة، ويستأنف غدا الاثنين دوري الناشئين تحت 17 سنة. من جهة أخرى، أكد مدير الفريق الأول لكرة السلة بنادي الجهراء سعد العدواني لـ «الأنباء» قرب اكتمال تعافي المصابين عبدالله العنزي، واللبناني وائل عرقجي، ومشاري السهو من الإصابة التي لحقت بهما في آخر مباريات الفريق في الدوري الممتاز قبل التوقف. وذكر العدواني أن عرقجي سيغادر إلى لبنان في الأيام المقبلة للمشاركة مع منتخب بلاده، على أن يعود خلال أسبوعين، فيما سيباشر العنزي والسهو تدريباتهما مع الفريق خلال الأيام المقبلة، مضيفا: «لن نلعب مباريات ودية لكثرة الإصابات بين صفوف الفريق، ونسعى لرفع الجاهزية للفريق لأجل المنافسة على لقب الدوري الممتاز»، وشكر العدواني اتحاد كرة السلة على القرار الحازم الذي اتخذه بإيقاف جميع المسابقات لحين توفير سيارة إسعاف، وقال: «من مصلحة الجهراء مواصلة منافسات الدوري، لكن سلامة اللاعبين فوق كل اعتبار.