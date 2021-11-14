يحيى حميدان



يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت ضيفا على أهلي جدة السعودي عند الساعة الـ 6:30 مساء اليوم في مباراة ودية تقام على ستاد عبدالله الفيصل. وتعد هذه التجربة الثانية لـ «الأبيض» في معسكره التدريبي بجدة بعد أن التقى واليدان ثالث الدوري الغامبي في الموسم الماضي وتغلب عليه 1-0 الأربعاء الماضي.



إلى ذلك، غادر المدافع الأسترالي ريان ماكغوان معسكر الفريق الكويتاوي وتوجه الى مدينة دبي بالإمارات للالتحاق بصفوف منتخب بلاده لخوض مواجهة الصين المقررة الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات المونديالية النهائية بعد أن تم استدعاؤه لصفوف «الكنغارو» إثر إصابة المدافع هاري سوتار في الركبة.