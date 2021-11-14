توج لاعب العربي محمد التركي بطلا للبطولة التنشيطية الـ 13 للاسكواش التي اختتمت الخميس الماضي على ملاعب مركز الشيخ سالم الصباح الدولي بمنطقة جنوب السرة، وذلك بعد فوزه في اللقاء النهائي على لاعب الكويت محمد المسعود 3- 0، بعد مباراة ممتعة ومثيرة في أشواطها الـ 3. وذهبت البرونزية للاعبين عمر عبداللطيف (النصر) وخالد الجنيدل (الكويت).

وعقب اللقاء الختامي قام نائب رئيس الاتحاد حامد العمران بتتويج اللاعبين الفائقين إلى جانب عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحكام وليد المزيدي وأمين الصندوق المساعد مبارك البذالي.

وفي بطولة السيدات والتي تقام رسميا للمرة الأولى حققت لاعبة الكويت عايشة الحمد المركز الأول وجاءت وسن العون (القرين) في المركز الثاني فيما احتلت المركز الثالث اللاعبتان هديل العبيد (الكويت) ملك مجدي (العربي)، وتم اختيار لاعبتين مثاليتين وهما أسماء عاشور من نادي سلوى ومن الصليبخات منال الشريدة.

وفي بطولة تحت 19 سنة توج باللقب لاعب اليرموك حسين الزعتري وجاء عمار محمد (كاظمة) ثانيا، وفي المركز الثالث عبدالرحمن الهاشم (كاظمة) وقدير جول (خيطان).

وفي مسابقة تحت 17 سنة كانت الذهبية من نصيب قدير جول والفضية للاعب اليرموك خالد الفارسي فيما حقق البرونزية علي النجادة (العربي) وجاسم الغريب (اليرموك).

وفي فئة تحت 15 سنة حقق لاعبا خيطان عبدالرحمن الصانع وطلال جول المركزين الأول والثاني وجاء في المركز الثالث لاعبا العربي عيسى النجادة وحمزة حازم، وفي فئة تحت 13 سنة حقق الذهبية عبدالله هاني الصراف (العربي) والفضية عبدالرحمن الكندري (خيطان) والبرونزية عبدالمحسن العتيبي (خيطان) وعيسى النجادة.

وأخيرا في فئة تحت 11 سنة سيطر عليها لاعبو خيطان، وتوج صالح الكندري بطلا واحمد رانجين ثانيا وفيصل العتيبي ثالثا وشاركه لاعب العربي عبدالله حسين رضا.

وقال العمران ان مسابقات الدوري العام لجميع الفئات السنية ستنطلق اعتبارا من اليوم على ان تنتهي مباريات القسم الاول في منتصف ديسمبر المقبل ويشارك في مسابقات الاسكواش 13 ناديا هي أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.