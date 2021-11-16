يحيى حميدان



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت فوزا معنويا مهما على حساب الأهلي السعودي بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعت الطرفين على ستاد عبدالله الفيصل بمدينة جدة.



وجاء هدفا «الأبيض» عن طريق «المتألق» علي حسين، حيث سجل الهدف الأول من كرة ثابتة وضعها في الشباك بطريقة رائعة (77)، وأضاف الثاني بعد تمريرة مميزة من فيصل زايد (88).



وتعد «التجربة الأهلاوية» مفيدة جدا للجهاز الفني الجديد بنادي الكويت بقيادة التونسي نبيل معلول، حيث خاضها الفريق السعودي بعناصره الأساسية المتاحة، فيما غاب لاعبوه المنضمون لصفوف منتخباتهم الوطنية.



هذا، وأقامت إدارة النادي الأهلي مأدبة عشاء للوفد الكويتاوي عقب انتهاء المواجهة الودية تأكيدا على العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين.



وكان الكويت قد خاض مباراة تجريبية أخرى جمعته مع واليدان ثالث الدوري الغامبي وتمكن من الفوز عليه بهدف نظيف يوم الأربعاء الماضي.



واستغل الوفد الكويتاوي الفرصة أمس لأداء مناسك العمرة، على أن يعود إلى البلاد اليوم، حيث سيحصل اللاعبون على راحة من التدريبات، ثم يباشر الفريق تدريباته بصفة طبيعية ابتداء من الغد استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز، إذ سيستهله «الأبيض» بملاقاة اليرموك 21 الجاري.