تشهد منافسات بطولة دوري هوكي الجليد للسيدات، الذي ينظمه نادي الالعاب الشتوية، تنافسا قويا بين الفرق الأربعة المشاركة في الدوري وسط تحسن كبير لمستويات معظم اللاعبات في هذه الاندية.



وتمكن نادي قلاديتر من تحقيق فوز مثير على وايلد كاتس 4-3 مساء أول من أمس بصالة النادي بمنطقة بيان وجاءت قوية من الجانبين، ليستمر التنافس بين الفرق الاربعة للظفر بلقب البطولة التي تقام للموسم الثاني على التوالي. وشهد النادي زيارة عضو مجلس النواب المصري النائب سيد سمير الذي اشاد بجهود النادي بتطوير الالعاب الشتوية بالبلاد، لاسيما في تشييد هذه المنشأة المميزة التي تعد صرحا رياضيا كبيرا يخدم الشباب الكويتي المحب لهذه الرياضات.