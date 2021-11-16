أسامة المنصور



تنطلق مساء اليوم الثلاثـــاء فعالـيـــــات الجولة الافتتاحية من عمر بطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة



الـDrag Race التي تنظم من قبل نادي البحرين لسباقات السرعة BDRC والاتحاد البحريني للسيارات بالتعاون مع حلبة البحرين الدولية وسط مشاركة نخبة واسعة من أبطال الكويت والخليج وتعد البطولة الأكثر شعبية في المنطقة من حيث عدد المشاركين وحجم الاستعدادات التي تتوزع على 5 جولات طوال هذا الموسم وسيشهد اليوم الأول الاختبار والتجهيز لكافة المشاركين وتتواصل حتى مساء الأربعاء وأما يوم الخميس فسيشهد انطلاقة الحصص التأهيلية على أن ينطلق السباق الرئيسي مساء يوم الجمعة. وقد أعلنت إدارة نادي البحرين لسباقات السرعة في وقت لاحق عن عزمها تنظيم 5 جولات لهذا الموسم على أن تنطلق أولى جولاته اليوم والثانية في 13 ديسمبر المقبل على أن تكون الجولة الثالثة في 4 يناير المقبل ويحمل فبراير جولتين على أن تكون الختامية منتصف فبراير.



ويتنافس السائقون على مضمار حلبة البحرين الدولية البالغ طوله ربع ميل والمخصص لسباقات الـ Drag Race وتشتمل فئات السباق على أكثر من 11 فئة موزعة على فئات السيارات والدراجات النارية، علما ان أبطال الكويت لهم نصيب الأسد في أغلب الفئات اذ سبق أن أعتلى العديد منهم منصات التتويج ناهيك عن أنهم لقبوا بأبطال الموسم لأكثر من مرة رغم وجود المنافسة القوية.