غادر البلاد متوجها إلى الشارقة وفد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة مجلس التعاون للتجديف الشاطئي التي ستقام في 22 إلى 24 الجاري، والبطولة العربية في الفترة من 25 إلى 27 من الشهر نفسه، وذلك على شاطئ الحمرية في الشارقة، فيما سيقيم المنتخب معسكرا تدريبيا مسبقا قبل بدء منافسات البطولتين. ويرأس الوفد عضو مجلس إدارة النادي البحري ورئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك أحمد الفيلكاوي فيما يضم ستة لاعبين ولاعبات هم: محمد سبتي، محمد الربيع، عبدالرحمن الفضل، عبدالرحمن الصفران، سعاد الفقعان، في الملا، وستكون مشاركات المنتخب في فئات الزوجي والفردي رجال وسيدات ومختلط للناشئين والكبار.