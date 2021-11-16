يعقوب العوضي



تتواصل منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم بإقامة مباراتين اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من البطولة، فيلتقي كاظمة (8 نقاط) مع القرين (بلا رصيد) في الـ 5.30 مساء وفي المباراة الأخرى يواجه السالمية

(9 نقاط) القادسية (8 نقاط) في الـ 7.30.



ويسعى كل من السالمية والقادسية لمواصلة المنافسة على المراكز الثلاث الأولى، فالسماوي قدم مستويات مميزة مع الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب السعودي فاضل آل سعيد، الذي اعتمد على كل من علي البلوشي، فواز يوسف، المحترفين التونسيين أنور بن عبدالله ومحمد فراد إلى جانب كل من بندر الشمري، حيدر دشتي، عبدالله جرخي ومحمد بويابس فضلا عن علي علاء بولند وحسين سلمان.



وفي المقابل يدخل الأصفر اللقاء قادما من فوز مهم على العربي الغريم التقليدي في الجولة الماضية ويقوده جهاز فني بقيادة المدير الفني وليد سالمين والمدرب الوطني أمجد مقبل والذي يعول على عود الجريد، والمحترفين محمد حبيب وأحمد المقابي من البحرين إلى جانب كل من، محمود علي، وعبدالعزيز سالمين. ومحمد اليحيوح، وسلمان المزعل، وناصر بوخضرا، وفهد صلبوخ وعبدالله العطية.



إلى ذلك، تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد فيلعب في الـ 5.30 الصليبخات (12 نقطة) مع التضامن (6 نقاط)، بينما يلعب في الثانية الجهراء (6 نقاط) مع النصر (8 نقاط) في الـ 7.30.