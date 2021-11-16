هادي العنزي



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات ناصر العمران جاهزية فريقه لخوض منافسات دوري stc للدرجة الأولى، ومواجهة الساحل على ملعبه الاثنين المقبل في الجولة الأولى للدوري، وقال لـ «الأنباء»: «وصلنا لمرحلة مرضية من الجاهزية الفنية والبدنية، ولا يعاني فريقنا من أي إصابات، وقد حصلنا على وقت كاف للوصول إلى الطرق التكتيكية المراد تطبيقها»، لافتا الى أن مواجهة الساحل، الذي كان في الدوري الممتاز الموسم الماضي في الجولة الأولى تعد صعبة، في ظل ما يملكه الفريق من عناصر ذات خبرة عالية، وجودة فنية ممتازة، مؤكدا أنه يسعى للفوز لتحقيق أفضل بداية ممكنة.



وذكر العمران ان الصليبخات استعد جيدا للدوري، بعدما جاءت مشاركته في بطولة كأس الاتحاد أمام أندية أغلبها في الدوري الممتاز (القادسية، والفحيحيل، والنصر)، وفضلا عن أن كأس الاتحاد ليست بالبطولة الدافعة لحماسة اللاعبين، ولكونها تعد تنشيطية للفرق المشاركة، إلا اننا قدمنا مستويات متميزة، وأداء مستقرا، وخرجنا بنتائج تدل على تقدم وتطوير المستوى الفني، كما لعبنا مباريات ودية جاءت بفوائد عدة، وأكملت المراحل الأخيرة من إعداد الأحمر بالشكل الأمثل.



وأشار إلى أن الفريق خاض معسكرا تدريبيا في القاهرة، تمكن خلاله من الوقوف على مستوى المحترفين، بينما لايزال هيرميس لم يقدم المستوى المأمول منه، مشيرا إلى أن هناك حالة من الإحباط لدى لاعبي الصليبخات جراء عدم نقل مباريات دوري الدرجة الأولى أسوة بزملائهم في الدوري الممتاز، آملا بنقل البطولة على القناة الرياضية بتلفزيون الكويت.