أعلنـــت شـركــــة الاتصالات الكويتية - stc الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكـــرة والمنصـــات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن الفائزين في ختام الموسم الأول من stc Masters، مسابقة الألعاب الإلكترونية الأولى من نوعها.



وفي الدور النهائي للمسابقة والتي تتكون من 4 ألعاب تم تقسيمها على 16 مجموعة للوصول الى النهائيات، شهدت stc Masters التي استضافتها stc، مشاركة 1.381 لاعبا، فاز 4 منهم بألقاب الألعاب التي أقيمت في إطار المسابقة.



وكجزء من إستراتيجية stc للتحول الرقمي، قام فريق عمل إدارة التسويق في stc بقيادة مدير عام التسويق عبدالعزيز الدويش بالتنسيق والتعاون مع Zawaya، بإطلاق المسابقة بهدف دعم محبي الرياضات الإلكترونية في الكويت، وتلبية شغفهم في التنافس وهو الأمر الذي شهد اقبالا متميزا في موسمه الأول بما يعكس حجم الطلب المتنامي على هذه الرياضات محليا.



وتم بث المباراة النهائية الكبرى لـ stc Masters مباشرة في الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر، حيث تنافس 176 متسابقا على الألقاب الأربعة الفائزة. وتوج كل من يوسف ناصر مراد – بطلا في لعبة Call of Duty Warzone، ومحمد يوسف الفضلي - بطل FIFA، وفيصل سعود - بطل Fortnite، وجافيد إم علي - بطلmobile PUBG.



وبهذه المناسبة، تقدمت stc بالتهنئة لجميع الفائزين على ما قدموه من أداء استثنائي في الألعاب وقدمت لهم نصيبهم من مجموع الجوائز الضخم البالغ 50 ألف دولار والذي تم توزيعه على الفائزين خلال الموسم الأول من stc Masters الذي بدأ في يونيو واستمر حتى منتصف أكتوبر مع تنظيم بطولات مختلفة على مدار كل شهر.



وتتماشى المسابقة مع استراتيجية stc لتمكين التحول الرقمي في الكويت عبر مختلف المجالات والصناعات، مع تقديم مفاهيم مبتكرة جديدة تثري حياة العملاء والمجتمع المحلي. وبعد نهاية الموسم الأول، ستطلق stc Masters موسما أطول وأكثر شمولا سيحافظ على نفس المستوى والاتساق لتحدي اللاعبين المحليين لإثبات أنهم الأفضل في الكويت.



وتقدمت stc بالشكر للفائزين بالموسم الأول ولشركة إدارة فعاليات eSports الحائزة على جوائز Zawaya Gaming، على التعاون والحرفية التي قدموهما لإنجاح هذه المبادرة. وأوضحت أن مسابقة الألعاب لهذا العام شهدت مشاركة كبيرة من قبل اللاعبين المتحمسين في الكويت، مما يعكس رؤية stc في الارتقاء بمشهد الرياضات الإلكترونية المحلية باعتبارها صناعة سريعة النمو.