الدوحة - فريد عبدالباقي



أنهى منتخب قطر الأول لكرة القدم مشواره في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2021 بانتزاع تعادل إيجابي مع مضيفه منتخب أذربيجان 2-2، وذلك في ختام الجولة العاشرة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى التي تضم منتخبات صربيا والبرتغال وأيرلندا ولوكسمبورغ بالإضافة إلى قطر وأذربيجان. سجل هدفي قطر المعز علي في الدقيقتين (23 و76)، فيما سجل هدفي أذربيجان إمين ماخمودوف في الدقيقتين (37 من ركلة جزاء و67). وبذلك أغلق منتخب قطر ملف التصفيات الأوروبية وبدأ الاستعداد لخوض غمار كأس العرب لكرة القدم التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 30 الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل، حيث يستهل منتخب قطر مشواره بلقاء منتخب البحرين نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم منتخبي العراق وسلطنة عمان.