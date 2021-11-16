صعق المنتخب الصربي نظيره البرتغالي في عقر داره وأسقطه 2-1 بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة، ليبلغ نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بصحبة إسبانيا التي حسمت مواجهتها المفصلية مع السويد 1-0، وكرواتيا التي خطفت تأهلها بهدف عكسي ضد روسيا أمس الأول في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.



في لشبونة وضمن منافسات المجموعة الأولى، كان التعادل يكفي البرتغال لبلوغ مونديال قطر، إلا أن هدف البديل ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 90 حرمها ذلك، بعد أن افتتح ريناتو سانشيس التسجيل (2) فيما عادل دوشان تاديتش للضيوف (33).



وترك هدف ميتروفيتش زملاء كريستيانو رونالدو في مهمة شاقة لخوض الملحق، وتصدرت صربيا التي بلغت النهائيات للمرة الثالثة برصيد 20 نقطة مقابل 17 للبرتغال.



ويتحتم على البرتغال الانتظار لمعرفة ما إذا كانت ستبلغ النهائيات للمرة الثامنة في تاريخها، كما يسعى «الدون» رونالدو للانضمام الى النادي المغلق للاعبين الذين خاضوا خمس نهائيات لكأس العالم أمثال الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون والألماني لوثار ماتيوس.



وفي إشبيلية وضمن منافسات المجموعة الثانية، حسم المنتخب الإسباني بطل 2010 تأهله الى النهائيات للمرة الـ 12 تواليا والـ 16 في تاريخه، وذلك بفوزه الصعب على ضيفه السويدي 1-0 على ملعب «لا كارتوخا».



ودخل «لا روخا» اللقاء الحاسم ضمن منافسه الوحيد على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة، وهو في الصدارة بفارق نقطة عن المنتخب الاسكندنافي، ونجح الإسبان في الأندلس في البقاء أمام زلاتان إبراهيموفيتش ورفاقه بفوزهم الرابع تواليا، موسعين الفارق الى أربع نقاط بفضل هدف البديل ألفارو موراتا (86).



وللمرة الثانية تواليا، سيضطر المنتخب السويدي الى خوض الملحق على أمل تكرار سيناريو مونديال 2018 حين بلغ النهائيات بعدما أقصى العملاق الإيطالي، مبعدا الأخير عن النهائيات لأول مرة منذ 60 عاما وتحديدا منذ 1958.



كما حسمت مقدونيا الشمالية المركز الثاني في المجموعة العاشرة بفوزها 3-1 على ضيفتها ايسلندا، لتحل خلف ألمانيا الضامنة تأهلها الى النهائيات، والتي اختتمت التصفيات بفوز 4-1 في أرمينيا.



ورفعت مقدونيا الشمالية رصيدها الى 18 نقطة بفارق تسع عن ألمانيا ومتقدمة بنقطة يتيمة عن رومانيا الفائزة على مضيفتها ليشتنشتاين 2-0، وسجل هدفي مقدونيا الشمالية الساعية لبلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الاولى في تاريخها منذ انفصالها عن يوغوسلافيا في 1991، إيجان أليوسكي (7)، وثنائية لإيليف إلماز (65 و86) فيما أحرز جون داغور بورستاينسون الهدف الوحيد لايسلندا (54) التي أكملت اللقاء في دقائقه العشر الأخيرة بعشرة لاعبين.



وحققت ألمانيا انتصارها التاسع في التصفيات بثنائية إيلكاي غوندوغان (45+4 من ركلة جزاء و50) بعد أن افتتح كاي هافيرتس التسجيل (15) ليختتم يوناس هوفمان الرباعية (64)، فيما سجل القائـد هنريـخ مخيتاريان هــــدف أصحـــاب الأرض (59 من ركلة جزاء).