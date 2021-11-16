تمني الأرجنتين النفس بحسم «السوبر كلاسيكو» أمام ضيفها وغريمها التقليدي وجارها البرازيلي عندما يلتقيان فجر الأربعاء في سان خوان في الجولة الرابعة عشرة من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، وذلك لقطع خطوة عملاقة نحو النهائيات إن لم يكن بلوغها.



وتحتل الأرجنتين المركز الثاني برصيد 28 نقطة بفارق ست نقاط خلف البرازيل التي ضمنت أولى البطاقات إلى النهائيات عن أميركا الجنوبية، علما أنهما يملكان مباراة مؤجلة بينهما توقفت بعد 5 دقائق من بدايتها في الخامس من سبتمبر الماضي، ووحدهما البرازيل والأرجنتين لم يخسرا حتى الآن في التصفيات. ويمكن للأرجنتين اللحاق بركب المتأهلين الى المونديال القطري في حال فوزها وعدم فوز منتخبين من الثلاثي الذي يتقاسم المركز الرابع برصيد 16 نقطة، وهم: تشيلي وكولومبيا والأوروغواي.



وتلعب تشيلي مع ضيفتها الإكوادور، وكولومبيا مع ضيفتها الپاراغواي، فيما تحل الأوروغواي ضيفة على بوليفيا.



ويتأهل من تصفيات أميركا الجنوبية أول 4 منتخبات مباشرة إلى نهائيات قطر، فيما يخوض الخامس ملحقا فاصلا.



وبالعودة إلى القمة، يلتقي الصديقان نجما باريس سان جرمان الفرنسي ليونيل ميسي ونيمار وجها لوجه مجددا بعد نحو 5 أسابيع على المواجهة التي توقفت بعد 5 دقائق من بدايتها، وقد رفع منتخب «التانغو» عدد مبارياته المتتالية دون خسارة إلى 26 وهو يرغب في تعزيزها، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام البرازيل التي قال مدافعها دانيلو ان «مواجهة البرازيل والأرجنتين دائما ما تكون كبيرة، وبها كل مكونات «كلاسيكو» العالم، ويشارك فيها لاعبون استثنائيون».



وتابع: «لا يمكن أن يشارك بها أي لاعب، وهو لا يفكر في الفوز»، مشيرا إلى أن تأهل السيليساو «قد يكون سلاحا ذو حدين. بالطبع هو أمر إيجابي، لأنه يساعدنا على خوض باقي المباريات بطريقة هادئة، لكنه قد يكون سلبيا أيضا، إذا كان هناك تراخ». وتشهد الجولة الـ 14 قمة نارية أخرى تجمع بين تشيلي الرابعة وضيفتها الإكوادور الثالثة، وهما طرفان ضمن خماسي يتنافس على البطاقتين المباشرتين الأخريين.



ويلتقي الجريحان الكولومبي الخامس والپاراغوياني الثامن بحثا عن الفوز الأول في مبارياتهما الـ 5 الأخيرة. ولن تكون مهمة الأوروغواي سهلة أمام مضيفتها بوليفيا، خصوصا ان المباراة ستقام على ارتفاع شاهق عن سطح البحر.



وتسعى البيرو، السابعة بفارق نقطتين عن ثلاثي المركز الرابع، إلى مواصلة صحوتها عندما تستضيف فنزويلا الأخيرة، وذلك لتحقيق فوزها الثاني تواليا والخامس في التصفيات لدخول منطقة المنتخبات المرشحة إلى التأهل في حال تعثر أي من تشيلي وكولومبيا والأوروغواي.