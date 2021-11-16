كما هو معروف يتأهل إلى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر من التصفيات، فيما ستخوض المنتخبات الوصيفة ملحقا فاصلا بينها بمشاركة منتخبين الأفضل تصنيفا في مجموعات المستويات الأربع لمسابقة دوري الأمم الأوروبية موسم 2020-2021 والتي لم تنجح في احتلال أحد المركزين الأول والثاني في التصفيات المونديالية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن القارة العجوز.



وخلافا للنظام القديم لن يقام الملحق الفاصل بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل ستقسم المنتخبات الـ12 على 3 مسارات تحدد بموجب قرعة ويتنافس في كل منها 4 منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 مارس المقبل)، إذ يتأهل الفائز فيها إلى المونديال (3 مسارات وصولا لخروج 3 منتخبات متأهلة عن كل مسار إلى المونديال).