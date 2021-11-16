توجه نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو برسالة إلى جماهير بلاده عقب الفشل في حجز مقعد بكأس العالم 2022 عبر دور المجموعات بالتصفيات الأوروبية، بعد خسارة «برازيل أوروبا» 1-2 من صربيا.



ونشر رونالدو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة له عقب المباراة، وكتب عليها «أظهرت لنا كرة القدم مرارا وتكرارا أن المسارات الأكثر التفافا تؤدي إلى أكثر النتائج المرجوة في بعض الأحيان»، مضيفا «كانت نتيجة مباراة صعبة، لكنها لم تكن كافية لإحباطنا. هدفنا الخاص بالتواجد في كأس العالم 2022 لايزال حيا إلى حد كبير، ونعلم ما يتعين علينا القيام به للوصول إلى هناك، لا أعذار لدينا. البرتغال ستذهب إلى قطر».