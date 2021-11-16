بدأ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، حملة الدفاع عن لقب بطولة «أي تي بي» الختامية للتنس، بشكل جيد من خلال الفوز على الپولندي هوبرت هوركاش 6-7 (5-7) و6-3 و6-4 في تورينو بإيطاليا ضمن منافسات المجموعة الحمراء.



وبعدما عجز أي من اللاعبين عن فرض نفسه على إرسال الآخر في المجموعة الافتتاحية، ما اضطرهما الى خوض شوط فاصل حسمه هوركاش لصالحه وفاز بأول مجموعة له في أول مشاركة في البطولة الختامية، رد مدفيديف بقوة في المجموعتين الثانية والثالثة بعدما كسر إرسال منافسه الپولندي مرتين، منهيا اللقاء في ساعتين و40 ثانية.



وقال الروسي بعد اللقاء: «لم أجد نفسي أمام خطر خسارة إرسالي ولو لمرة واحدة، بالتالي لم أشعر بتاتا بأني تحت الضغط»، مضيفا «حصلت فقط على فرصتين فقط على إرسال هوبرت وأنا سعيد للغاية لتمكني من كسر إرساله في المناسبتين».



وخرج الروسي منتصرا في 23 من مبارياته الـ26 الأخيرة، بينها 19 انتصارا من دون أن يخسر أي مجموعة، رافعا انتصاراته بالمجمل لهذا الموسم الى 55 مقابل 12 هزيمة.



وبعدما خسر مبارياته الثلاث الأولى في البطولة الختامية قبل عامين، رفع مدفيديف الآن عدد انتصاراته المتتالية فيها الى ستة.