عيّن نوريتش سيتي متذيل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مدرب أستون فيلا السابق دين سميث مدربا له، خلفا للألماني المقال دانيال فاركي، وفق ما أعلن النادي أمس. وسيتولى سميث (50 عاما) الذي أقيل من منصبه في أستون فيلا في السابع من نوفمبر الحالي بعد 5 هزائم متتالية في الدوري، الإشراف على نوريتش حتى نهاية موسم 2023-2024. وكان «الكاناريز» أقال فاركي قبل يوم من إقالة أستون فيلا لسميث، بعد فوز الفريق على برنتفورد، كان الاول له في الدوري هذا الموسم مقابل تعادلين و8 هزائم.



وبدا مدرب تشلسي السابق فرانك لامبارد المرشح الأبرز لتولي المهام في نوريتش قبل أن ينسحب مع ظهور اسم سميث.



ويخوض نوريتش مباراته الاولى في الدوري على أرضه ضد ساوثمبتون السبت ويبدو سميث متحمسا للعودة «عملت في كرة القدم منذ أن كنت في سن الـ 16 ».