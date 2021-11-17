حنان عبدالمعبود



أعلنت رئيسة وحدة القدم السكري والجروح بمستشفى جابر د.سلمى خريبط عن انشاء فريق طبي لمكافحة قرحة الضغط «قرحة الفراش».



وقالت خريبط في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان قرحة الفراش في ازدياد كبير، لافتة الى ضرورة رفع مستوى الوعي حولها، ولهذا تم انشاء الفريق برئاستي وهو متعدد التخصصات، والهدف الأسمى له تقليص عدد الإصابات بتقرحات الضغط إلى صفر، وبهذا نقلل العبء المادي على الدولة والنفسي على المريض ومن يقوم برعايته. وأضافت: خلال فترة انتشار فيروس كورونا كانت هناك معاناة مع زيادة الإصابات بقرحة الضغط بين المرضى ولهذا تم انشاء الفريق لمكافحتها، مبينة أهمية زيادة المعرفة والتدريب للتعامل مع هذه الحالات وخلق وسيلة للقيام بدور نشط في تعزيز الصحة لمعالجة المبادئ الرئيسية لتقرحات الضغط والوقاية منها، حيث سينظم مستشفى جابر ملتقى طبيا مهنيا في هذا الصدد، بمناسبة اليوم العالمي للحد من جروح الضغط «قرحة الفراش» والذي يعتبر تحديا في جميع اجنحة المستشفيات بالعالم، مشيرة الى ان الفئات المستهدفة بالملتقي هي اقسام الجراحة، التمريض، العلاج الطبيعي، الجلدية، الباطنية.