مبارك الخالدي



تغادر البلاد ظهر اليوم بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب متوجهة إلى مدينة البصرة، وذلك عبر المنفذ البري تحضيرا للمشاركة في منافسات المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا التي تضم إلى جوار الأزرق منتخبات العراق والبحرين وفلسطين واليمن.



ومن المقرر ان يجري الأزرق تدريبا خفيفا مساء اليوم في الملعب الفرعي لستاد البصرة الدولي. ويرأس بعثة الأزرق مدير المنتخب عبدالله الحقان وتضم الجهازين الفني والإداري و23 لاعبا هم: بدر عبدالمحسن، عمر العنزي، سعد العجمي، فهد العازمي، عبدالرحمن الخضر، صالح المحطب، فهد العميري، حمود السنعوسي، عبدالله العوضي، مكي القلاف، عبدالهادي العنزي، محمد الراشد، بدر المطيري، معاذ العنزي، عبدالعزيز جمال، محمد العازمي، عبدالرضا شهاب، عمر السليم، يوسف الفجي، صالح البناي، يوسف الإبراهيمي، علي وليد، عبدالرحمن الرشيدي.



وسيفتتح الأزرق مشواره في البطولة 20 الجاري بمواجهة منتخب العراق، ثم في الجولة الثانية 22 منه مع منتخب اليمن، وبعدها يلتقي منتخب البحرين في الجولة الثالثة 24 منه، ويختتم مواجهات الدور التمهيدي بلقاء منتخب فلسطين 26 منه.



وسيتأهل بطل المجموعة مباشرة إلى المباراة النهائية لمواجهة بطل المجموعة الثانية التي تقام منافساتها في مدينة أربيل العراقية وتضم منتخبات سورية والإمارات والأردن ولبنان.