أعلن بنك برقان عن رعايته البلاتينية للنسخة الأولى من بطولة قفز الحواجز التي ينظمها اتحاد الفروسية، حيث يواصل البنك دعمه الاستراتيجي للأنشطة والمبادرات الرياضية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة الرياضية في الكويت.



وبهذه المناسبة، قالت رئيس دائرة الاتصالات التسويقية لمجموعة بنك برقان خلود الفيلي: «فخورون في برقان بدعم الاتحاد الكويتي للفروسية ورياضات الفروسية بشكل عام، نظرا لتراثها العريق الراسخ وارتباطها القوي بالهوية الثقافية في الكويت.



من جانب آخر، تؤكد هذه الرعاية حرص البنك على تشجيع جميع الأنشطة الرياضية وتحفيز المجتمع الكويتي بكل شرائحه على تبني ثقافة رياضية أكثر حيوية، وخصوصا الأجيال الناشئة، حيث إننا نؤمن بأن ممارسة الرياضة يجب أن تكون جزءا من نمط الحياة، حيث تساهم في تعزيز الصحة النفسية والبدنية». وأضافت: «يعكس دعم برقان لهذا الحدث الرياضي المهم التزامه المستمر بأن يكون شريكا مساهما في المجتمع، بحيث لا يقتصر دوره فقط على تقديم الخدمات المصرفية، بل ويمتد كجزء من مسؤوليته الاجتماعية لتعزيز التنمية المجتمعية بشكل فعال ودفع مسيرة التقدم والتغيير الإيجابي في كل ما يقدمه، وبما يعود بالفائدة على المجتمع الكويتي اليوم، والأهم، في المستقبل».