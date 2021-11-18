عقدت اللجنة العليا المنظمة للنسخة الثالثة من دورة الألعاب الرياضية الخليجية اجتماعها الثالث برئاسة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري للإعداد لهذا التجمع المقرر أن تستضيفه الكويت في الفترة من 9 إلى 19 يناير المقبل.



وشهد الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة العامة للرياضة اول من امس التأكيد على ضرورة الانتهاء من الأمور التنظيمية والفنية والملاعب التي ستقام عليها المسابقات وتدريبات الفرق المشاركة وتأمين متطلبات الاستضافة لضمان راحة الوفود الخليجية الشقيقة. وقال عضو اللجنة نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة التنافسية د.صقر الملا عقب الاجتماع انه تم التأكيد على ضرورة جاهزية المنشآت الرياضية لاستقبال هذا الحدث الرياضي المهم. وأضاف أن الكويت تملك منشآت مميزة على صعيد الملاعب والصالات المغلقة وأحواض السباحة بما يمكنها من تنظيم هذا الملتقى الرياضي الذي سيشهد منافسات في 15 لعبة جماعية وفردية بنجاح. وذكر الملا أن الاجتماع ناقش تطبيق كافة الإجراءات الخاصة بالاحترازات الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا والبروتوكول المعتمد وتحديد أماكن المراكز الطبية المتابعة لهذه الإجراءات، موضحا أن الاجتماع بحث أيضا إنشاء مراكز اعلامية في الملاعب الرياضية لتسهيل عمل الإعلاميين والصحافيين من داخل الكويت وخارجها في نقل أحداث الدورة. وأشار إلى أن الوزير المطيري وجه بـ«ضرورة توفير المعسكرات الرياضية للفرق الكويتية المشاركة وتذليل كافة العقبات لضمان أفضل استعداد ومن ثم تحقيق نتائج مميزة»، منوها بجهود كافة الاتحادات الرياضية والأندية في الإعداد لإقامة هذه الدورة التي تجمع أبناء الخليج العربي.



حضر الاجتماع المدير العام للدورة حسين المسلم ود.عبدالرحمن المطيري من وزارة الصحة ومشعل السبيعي من الهيئة العامة للشباب وهناء البطي من الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات وسليمان الفهد من الإدارة العامة للجمارك وعلي المري من اللجنة الأولمبية الكويتية.