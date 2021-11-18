فقدت الكويت أول من أمس أحد أبرز الرواد في الوسط الرياضي، قائد منتخبنا الوطني والنادي العربي سابقا اللاعب مرزوق سعيد بعد صراع مع المرض. ويعد الفقيد من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الكويتية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ولقب بالصخرة السوداء، وحصل مع فريقه العربي على العديد من الألقاب والبطولات، وتوج مسيرته بالفوز بلقب كأس دورة الخليج الثالثة عام 1974 التي استضافتها الكويت. وقد نعت الهيئة العامة للرياضة الراحل، ونقل الناطق الرسمي باسم الهيئة مشعل الهدبة في تصريح تعازي ومواساة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لأسرة الفقيد وللأسرة الرياضية الكويتية والخليجية بوفاة هذا اللاعب الذي «سجل اسمه في تاريخ الرياضة الكويتية». وقال الهدبة إن الراحل أسهم مع المنتخب الوطني في تحقيق العديد من البطولات، وكذلك مع فريقه العربي قبل اعتزاله عام 1983 وكان مثالا يحتذى في دماثة الأخلاق والروح الرياضية العالية، سائلا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. كما أصدر اتحاد كرة القدم بيانا نعى فيه الفقيد، وتفاعلت العديد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية التي عاصرت الفقيد وإنجازاته على وسائل التواصل مستذكرة مآثر الراحل.



والقسم الرياضي في «الأنباء» يتقدم الى مجتمع الرياضة الكويتي وإلى أسرة الفقيد ومحبيه بخالص العزاء، متضرعين إلى الباري جلت قدرته ان يغفر له ويسكنه فسيح جناته.