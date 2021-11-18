تنتظر المخططات الهندسية لملاعب أندية العربي والقادسية والكويت موافقة «المالية» بعدما أنجزتها الهيئة العامة للرياضة، وبموافقة ومساعدة فنية من الأندية صاحبة الشأن للبدء في تنفيذها، فمخطط ستاد نادي القادسية مثلا جاهز للطرح كمناقصة، فيما هناك عقبة أمام ستاد صباح السالم بالنادي العربي تتمثل بالكهرباء، وهي في طور الحل، وقد جاء رفض وزارة المالية في المرة الأولى لعدم توافقها مع الملاءة المالية، ولارتفاع ميزانية المنشآت الرياضية، فيما لم يطرح مشروع تشييد ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة للتصميم حتى الساعة.