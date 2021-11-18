هادي العنزي



أبدى مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية بدر الخالدي سعادته بتعافي ثلاثي خط الظهر مساعد ندا، وأحمد عبدالغفور، وفهد المجمد من الإصابة، وقال لـ«الأنباء»: «شارك ندا والمجمد في المباراة الودية للسماوي مع الجهراء، وقدما مستويات مشجعة، رغم حرص الجهاز الطبي على عدم مشاركتهما في المباراة كاملة، فيما لم يشارك عبدالغفور لإصابته بإنفلونزا عارضة»، مؤكدا أن عودة الثلاثي أدت إلى انتعاشة في صفوف الفريق.



وأشار الخالدي الى أن عودة خماسي منتخبنا الوطني فواز عايض، ومبارك الفنيني، ومهدي دشتي، ومحمد الهويدي، وحمد القلاف دعامة إضافية للفريق قبل مواجهة النصر في أولى مباريات الفريقين في دوري stc للدرجة الممتازة، وقد وصلنا إلى أفضل جاهزية ممكنة، بعدما خاض الفريق العديد من المباريات الودية، ومشاركته في بطولة كأس الاتحاد، مما يرفع من سقف طموحاتنا بتحقيق افضل بداية ممكنة، رغم المواجهة الصعبة التي تنتظرنا مع النصر.



وقال الخالدي ان النصر من بين الفرق المتمرسة على المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري الممتاز، ويضم بين صفوفه عددا من العناصر الواعدة، فضلا عن القيادة الفنية التي بعهدة المدرب الوطني سلمان عواد الذي يعرف السالمية جيدا.



وذكر أن السالمية لا يعاني من أي إصابات بين صفوفه، باستثناء المحترف البرازيلي دوغلاس دييرو الذي غادر أمس الأول إلى إسبانيا لإجراء عملية رتق الرباط الصليبي، وقد تحمل النادي تكلفة علاجه، وعليه فإن موسمه يعد بحكم المنتهي.