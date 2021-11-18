يحيى حميدان



رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التضامن من وتيرة استعداداته لخوض مواجهة العربي بعد غد السبت في انطلاق منافسات دوري stc الممتاز. وتبدو صفوف «العنيد» مكتملة للقاء «الأخضر»، حيث لا يعاني الفريق من أي غيابات.



ومن المقرر اكتمال تدريبات التضامن اليوم بعد عودة محترفيه الأجانب من مهامهم الوطنية، حيث كان الهولندي رولي نوناتو، الذي يمثل منتخب كوراسوا، أول الواصلين للبلاد، وتبعه البحرينيان عبدالله الهزاع وعلي حرم، ثم التوغولي اولوج بلاكا.



وقال عضو إدارة التضامن رئيس جهاز الكرة فهد دابس في حديث خاص مع «الأنباء» ان انطباعه الأولي عن مستوى «العنيد» خلال الفترة الماضية يجعله يتفاءل بتحقيق نتائج مميزة للغاية في بطولة الدوري، مضيفا ان هذا ليس رأيه وحده، بل ما لمسه من إشادات من جانب بعض المتابعين ممن شاهدوا «العنيد» خلال الفترة الماضية.



وبين ان الهزاع وحرم سيلتحقان بمنتخب بلادهما البحرين الاثنين المقبل استعدادا للمشاركة في كأس العرب التي ستنطلق 30 الجاري، مشيرا إلى أنه لا يعلم شيئا عن مسألة تأجيل الدوري من عدمها في الوقت الحالي بسبب افتقاد بعض الفرق المحلية عددا من محترفيها لالتحاقهم بمنتخبات بلادهم المشاركة في البطولة العربية.