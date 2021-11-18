عبّر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية د.محمد السيف عن شكره للأمانة العامة للأوقاف لإتاحتها الفرصة للجهات الخيرية، للمشاركة في هذا العرس القرآني الكبير الذي يحظى بإشادة محلية وعالمية، ويساهم في توفير المحضن التربوي والقيمي لحفظة كتاب الله الكريم.



واغتنم السيف هذه المناسبة في الإشادة بدعم صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده، ولكل ما من شأنه خدمة ونشر القرآن الكريم وعلومه على النطاق المحلي والعالمي، مؤكدا أن الكويت لها السبق والريادة في خدمة القرآن الكريم وأهله ورعايتهم والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال. وأعرب عن سعادته بحصول جمعية الصفا الخيرية على المركز السابع من بين 42 جهة خيرية مشاركة في أول مشاركة لها في هذه المسابقة في نسختها الرابعة والعشرين.