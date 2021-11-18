آلاء خليفة



أعلن رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية عبدالعزيز الكندري عن المؤتمر السنوي السابع والثلاثين للاتحاد والمزمع عقده في الفترة من 25 إلى 28 الجاري في مدينة شيكاغو الأميركية ،وذلك تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وبحضور سفيرنا لدى واشنطن الشيخ سالم العبدالله، حيث سيقام المؤتمر تحت عنوان «جيل طموح لتحقيق رؤية وطن».



وقال الكندري، خلال مؤتمر صحافي عقده الاتحاد مساء أول من أمس في مقر الجمعية الاقتصادية بحضور رعاة المؤتمر: يتخلل المؤتمر العديد من الفعاليات والندوات السياسية والاقتصادية والرياضية والترفيهية والثقافية، بالاضافة إلى فعالية جديدة ستضاف لفعاليات المؤتمر وهي الفقرة الصحية بمشاركة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند.



ووجه الكندري جزيل الشكر والتقدير لجميع رعاة المؤتمر، لاسيما من القطاع الخاص، على رعايتهم الكريمة للمؤتمر لتبنيهم هذه المسؤولية الاجتماعية تجاه ابنائهم الطلبة.



وتمنى التوفيق للقوائم الطلابية المشاركة في انتخابات الهيئة الادارية ووفد المؤتمر، آملا ان تكون انتخابات راقية تعكس الصورة المشرفة لدولتنا الحبيبة الكويت والديموقراطية التي جبل عليها أهلها.



مؤتمر ناجح



بدوره، وجه صاحب شركة مبخر أحمد الانصاري (راعي ذهبي) الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية على اتاحة الفرصة لهم كشركة شبابية على رعاية مؤتمرهم السنوي والمشاركة في دعم هذا المؤتمر الناجح.



وذكر الانصاري ان شركة مبخر حريصة على دعم فئة الشباب في أي مجال من المجالات كونهم هم مستقبل الكويت وهم من يعول عليهم بناء هذا الوطن وجعله في افضل المراكز دائما.



وكشف الانصاري ان شركة مبخر ستعلن خلال المؤتمر في أميركا عن برنامج لدعم الطلبة.



دعم مستمر



من جانبه، أكد امين صندوق جمعية المهندسين م.علي الفيلكاوي (راعي فضي) حرص الجمعية على ان تكون مع ابناء الكويت في مختلف مراحل دراستهم الجامعية، وقال: وهذا ما دأبنا عليه في استمرار الدعم والتواصل مع ابناء الكويت منذ مراحل دراستهم الجامعية وخاصة في التخصصات الهندسية، لافتا إلى ان الجمعية حريصة على استقطاب طلبة الكليات والجامعات الهندسية من مختلف التخصصات، وقد اتاحت لطلبة السنوات الاخيرة او الفصل الدراسي الاخير والذين هم على ابواب التخرج للعمل في اللجان المختلفة بالجمعية ومنحتهم عضوية طلابية لمن يرغب منهم.



وذكر الفيلكاوي ان تواصل جمعية المهندسين مع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية مستمر منذ عدة سنوات، مضيفا: نحن حريصون على ان يشعر اخواننا وابناؤنا الطلبة ان اقدم جمعية نفع عام في الكويت، وهي جمعية المهندسين، حريصة على التواصل معهم وتذليل الصعاب الممكنة ودعمهم ماديا ومعنويا لتقديم الخدمات المرجوة لهم وتوفير المزيد من سبل التواصل المباشر مع الوطن.



وتابع الفيلكاوي: ان تواصلنا ودعمنا المستمر للطلبة يهدف إلى تنويرهم بأسس الاعتماد الاكاديمي للتخصصات الهندسية بشكل محدد واطلاعهم على اوضاع السوق واحتياجاته، لافتا إلى ان الكثير من التخصصات الهندسية اليوم تعاني من قلة فرص العمل وخاصة في القطاع الحكومي، كما ان دعمنا لطلبة الكويت يهدف اتاحة المجال لهم للمشاركة في اعمال ومشاريع المجتمع المدني ـ المهني في الكويت الذي يتوق إلى انخراط الطلبة الكويتيين للعمل في لجانه وتقديم الافكار والابداعات الشبابية بشكل مشاريع يمكن الاستفادة منها لخدمة المهندسين والمجتمع والدولة عموما. وختاما، تحدث المدير الاداري في مجموعة Dr.teeth لطب الأسنان د.حسن العنزي (راعي فضي) قائلا: نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وجميع رعاة المؤتمر على تلك الشراكة التي تهدف إلى دعم ورعاية الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج ودعم فئة الشباب بشكل عام في جميع المجالات. وقال العنزي: نحن في مجموعة Dr.teeth نؤمن بثقافة الاسرة الواحدة، موضحا انها المرة الاولى لدعم مؤتمر اتحاد أميركا ولن تكون الاخيرة وستستمر الرعاية والدعم مستمرين لما فيه تحقيق الصالح العام، مشيرا إلى انهم سيقدمون فعاليات خلال المؤتمر من ضمنها «الورشة الطبية».