في مؤتمر صحافي أطلقه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية أمس الأربعاء في الكويت، تم الإعلان عن دعم بنك الخليج لمؤتمر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية برعاية ذهبية، ضمن برنامج البنك للاستدامة المجتمعية، الذي يركز على دعم الشباب الكويتي.



ويشارك بنك الخليج في المؤتمر الذي ينعقد في مدينة شيكاغو في ولاية كاليفورنيا، من تاريخ 25 إلى 28 الجاري، في عدة فعاليات للطلبة الكويتيين المغتربين. وتتضمن مشاركة البنك فقرات ترفيهية عديدة وأنشطة للطلبة المتواجدين في المؤتمر. وقال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج، محمد القطان: «ننتهز في بنك الخليج جميع الفرص المتاحة لنا لدعم الشباب الكويتي وتمكينه من التفوق والتميز على المستوى المهني والشخصي، ولهذا ندعم سنويا مؤتمر للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية. حضرنا هذا العام العديد من الفعاليات والمفاجآت التي نتطلع لإطلاقها معهم هناك احتفالا بعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا. نتمنى أن نقابل جميع طلبة الكويت في المؤتمر، ونتمنى لهم جميعا التوفيق والنجاح في مشوارهم الدراسي». تتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت. يشرك البنك موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. بفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة، يتمكن بنك الخليج من منح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة. ويلتزم بنك الخليج بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي، المستوى الاقتصادي، والمستوى البيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها استراتيجيا بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام.