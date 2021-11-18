ندى أبونصر



دشن محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد انطلاق مشروع «النقل الجماعي المجاني» من 3 مواقع في مدينة الكويت إلى سوق المباركية، وهو المشروع الذي جاء بالشراكة مع شركة النقل العام الكويتية. وقال الخالد على هامش حفل الانطلاق: إن هذا المشروع هو أحد أهداف رؤية المحافظة في تعزيز الخدمات المجتمعية للعائلات وتسهيلا وتخفيفا عن زوار سوق المباركية الذي يعد من أحد المعالم الكويتية التاريخية التي تحتضن العديد من الشواهد الكويتية التي تحكي تاريخ وحياة الآباء والأجداد، ووجهة سياحية وقبلة مرغوبة للزوار الخليجين والأجانب، مؤكدا الاستمرار في العمل على جعل مدينة الكويت أجمل.



وقد رافق محافظ العاصمة في إطلاق المشروع، كل من: الرئيس التنفيذي في شركة النقل العام الكويتية منصور السعد، والوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء جمال الصايغ، ومساعد مدير العام لشؤون التخطيط والبحوث العميد خالد محمود، ومساعد مدير العام لشؤون التعليم العميد الشيخ فواز الخالد الأحمد، ومساعد مدير العام للشؤون الفنية العميد محمد فراج العدواني، ومدير إدارة مرور محافظة العاصمة العقيد مشعل الحجرف، وعدد من مسؤولي المحافظة وعدد كبير من الحضور. وذكر الخالد أن المحافظة ارتأت بالتنسيق مع شركة النقل العام الكويتية على توفير أماكن مختلفة داخل مدينة الكويت لنتمكن من خدمة أكبر شريحة من الزوار ورواد السوق، لافتا إلى أن ثمة 3 مواقع مختلفة موزعة في مدينة الكويت، الأول أمام مجمع الوزارات وصولا إلى موقف الباصات شارع أحمد الجابر «دروازة العبدالرزاق»، والثاني من مواقف سوق شرق مرورا على برج السنابل إلى موقف المتحف الوطني مقابل مطعم دلق سهيل الجديد، في حين يقع الموقع الثالث من مواقف مسجد الميلم مقابل دوار الشيراتون إلى موقف مطعم العقل ومرورا على شارع أحمد الجابر محطة الدروازة، مشيرا إلى أن الوقت المحدد لسير الحافلات سيكون رحلة كل 30 دقيقة ذهابا وإيابا ومن كافة المواقع الثلاث ومن محطات خط سير الحافلات من الانطلاق إلى الوصول وبالعكس أيضا.



بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة النقل العام الكويتية منصور عبدالمحسن السعد أن هذا المشروع بدأ بمبادرة من محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد لتذليل العقبات التي تواجه مرتادي سوق المباركية من مواقف وازدحام وبما أن شركة النقل العام الكويتية لها الكثير من المبادرات المجتمعية فكانت لها المساهمة في هذا البرنامج الذي له دور كبير في تخفيف الازدحام والمشاكل. وأشار إلى أن للمشروع عوائد كثيرة على الصعيد الاجتماعي والنفسي والاقتصادي، مضيفا أن البرنامج انطلق أمس وسيستمر لمدة إلى 30 مارس وفي حال نجح وكان فيه إقبال فسيتم تمديده، وسيكون عبارة عن 6 حافلات وسيتم تزويدها إلى عدد أكبر في حال تطلب الأمر ذلك. من جانبها، قالت مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في شركة نقل العام الكويتية عهود محمد المسعود ان المشروع عبارة عن خدمة مجانية من الساعة 10.30 صباحا إلى 10.30 مساء.