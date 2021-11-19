في إطار جولاته لزيارة الأندية والاتحادات الرياضية تفقد مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح منشآت نادي القادسية للوقوف على حالتها حيث طالب بضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الخاصة بملاعب الاسكواش والتنس الأرضي طبقا للمواصفات الدولية.



ورافق فليطح في زيارته كل من نائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية د.صقر الملا ومدير النادي ماضي المطيري ومدير عام ألعاب المضرب فهد البكر ونائب مدير لعبه الاسكواش أحمد الرندي.



وأكد فليطح ان الهيئة حريصة على توفير المنشآت والبنية التحتية الرياضية لجميع الأندية والاتحادات وعمل الصيانة اللازمة لها لتمكين الشباب من ممارسة الرياضة وتحقيق البطولات على المستويين المحلي والدولي، مضيفا: «نقوم حاليا بجولات تفقدية للأندية للوقوف على حاجة المنشآت والملاعب للصيانة والتطوير خلال الفترة الحالية لتكون جاهزة لاستضافة الاستحقاقات المحلية سواء التدريبات أو المسابقات».



إلى ذلك، وفي إطار حرص الهيئة العامة للرياضة على تطوير الحركة الرياضية وتحديدا عقب تدشين استراتيجية الهيئة 2022-2028 ودخولها حيز التنفيذ خاصة فيما تضمنته من وضع منظومة متكاملة للاحتراف والتفرغات الرياضية، وبناء على توجيهات وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، فقد أصدر فليطح قرار بتشكيل فريق عمل لتفعيل الاستراتيجية برئاسته تضم معه د.صقر الملا نائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية نائبا وعضوية محمود أبل الوكيل المساعد ومستشار وزير الدولة لشؤون الشباب بجانب مجموعة من المختصين لوضع الخطط التنفيذية والأطر القانونية والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة ومنح التفرعات الرياضية من خلال مؤسسات ووزارات الدولة والهيئات الرياضية.