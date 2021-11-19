مبارك الخالدي



يدشن منتخبنا الوطني للشباب في الثامنة مساء غد السبت مشواره في بطولة غرب آسيا المقامة في مدينة البصرة، وذلك في مواجهة منتخب العراق ضمن منافسات المجموعة الأولى. ويسبق المباراة ولحساب المجموعة نفسها اللقاء الذي يجمع منتخبي البحرين وفلسطين.



ويسعى الجهاز الفني للأزرق بقيادة المدرب الإسباني كارلوس مارتينيز ومساعده الوطني محمد الفيلكاوي للخروج بنتيجة إيجابية مع أول ظهور رسمي للمنتخب. واستعد منتخبنا للمشاركة في الدورة عبر معسكر في تركيا أغسطس الماضي، كما لعب مباراة ودية أمام فريق نادي الشباب قبيل السفر الى البصرة انتهت لمصلحة المنتخب 3-0.



وتضم قائمة الجهاز الفني 23 لاعبا يمثلون نخبة لاعبي الأندية المميزين. الجدير بالذكر ان مباريات المجموعة الثانية تقام في مدينة أربيل وتضم منتخبات سورية والأردن والإمارات ولبنان، ويتأهل الى المباراة النهائية صاحبا المركز الأول في كل مجموعة.