تنطلق في الثامنة من صباح اليوم الجمعة بطولة نادي المسيلة لقفز الحواجز بمشاركة واسعة من فرسان وفارسات الأندية المحلية، وهي أول بطولة محلية تقام منافساتها عقب ختام الجولة الأولى من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية.



وبهذه المناسبة، قال رئيس نادي المسيلة بدر الميلم ان إشهار الاتحاد المحلي للعبة برئاسة مسعود حيات في يناير الماضي ووضع رزنامة واضحة لمنافسات الموسم الحالي 2021-2022، أحدث نقلة نوعية في هذه الرياضة وساعد بصورة كبيرة الفرسان على تجهيز أنفسهم من أجل المنافسة على الألقاب المحلية، مشيرا إلى أن نادي المسيلة يتشرف بتنظيم عدد من البطولات المحلية كما يستضيف بطولات نادي «السكب» بالإضافة إلى استضافة بعض جولات الدوري المحلي الذي يشرف عليه وينظمه اتحاد الفروسية.



وأضاف الميلم ان أكثر من لفت أنظاره خلال الفترة الحالية هو إقبال كبير من الفرسان في الفئتين المبتدئة والمتوسطة، الأمر الذي يبشر بمستقبل رائد في عالم الفروسية الكويتية.



ويترأس لجنة الحكام في البطولة نضار المصطفى وتضم اللجنة كل من رغد الدبوس ولمى عبدالعال، ويتولى الفارس عبدالرحمن الفزيع تصميم المسلك يساعده غدير نعمتي وبدر الهيفي حكم ساحة.