يحيى حميدان



وصل إلى البلاد صباح أمس المحترف التونسي فراس الماجري للالتحاق بصفوف الفريق، بعدما تأخر وصوله بسبب الإجراءات الخاصة في استخراج سمة الدخول «الفيزا» من جانب الجهات المسؤولة.



ودخل الماجري (23 عاما)، وهو يشغل مركزي الجناح الأيمن وصانع الألعاب، تدريبات «الذهبي» مساء أمس للمرة الأولى، على أن يحظى ببرنامج تأهيل خاص خلال الفترة الحالية قبل خوض المباراة الأولى لبرقان في دوري «stc» للدرجة الأولى أمام خيطان المقررة في 28 الجاري بالجولة الثانية من المسابقة.



من جهة أخرى، عاد النيجيري شيبوزي باول لتدريبات الفريق امس الاول بعد شفائه من الإصابة، فيما سيعود البرازيليان أوتافيو هينريك ووليام رودريغيز الأسبوع المقبل لحاجتهما لمزيد من الراحة والعلاج.



وسيبتعد المهاجم فهد جلوي عن «الذهبي» لفترة طويلة بعد اجرائه عملية جراحية في الفك خلال الأيام الماضية.