هادي العنزي



بالعلامة الكاملة ودون خسارة، واصل الكويت صدارته لدوري الدرجة الممتازة لكرة السلة بعد تغلبه على نظيره القادسية 91-77 نقطة، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 8 نقاط، فيما وصل «الأصفر» للنقطة الخامسة فقط، فيما تأجلت المواجهة الأولى بين كاظمة والجهراء بناء على قرار من اتحاد كرة السلة، لعدم تواجد سيارة الإسعاف وطاقمها الطبي، إذ حمل الاتحاد وزارة الصحة مسؤولية التأجيل في بيان له، مؤكدا عدم التزام وزارة الصحة بتعهداتها بشأن توفير سيارة إسعاف خلال المباراة.



قمة الكويت والقادسية، جاءت «بيضاء» في أغلب فتراتها، وتخللها خروج لاعب القادسية صالح اليوسف في الربع الثالث بقرار «عدم أهلية» من الحكام بعد خروجه عن الروح الرياضية تجاه لاعب الكويت عزيز محمد، مما زاد من أفضلية الكويت بعد هذا القرار، وبشكل عام جاء الربع الأول بأفضل ما لدى الفريقين تسجيلا، وتمكن لاعبو الكويت من الخروج متقدمين 33-25 نقطة، وتراجع الأداء نسبيا في الربع الثاني مع صلابة دفاعية ليحسمه الكويت لمصلحته بفارق 4 نقاط (17-13)، وفي النصف الثاني من المواجهة تحسن أداء «الأصفر» وتألق منهم توري موري وعبدالعزيز الحميدي وعبدالمحسن الموسوي ليحسموه 24-21 نقطة، وعاد لاعبو الكويت لتوسيع الفارق مجددا بالربع الأخير مع أفضلية في تدوير اللاعبين للمدرب الألماني للأبيض بيتر شومرز لينهوه بفارق 5 نقاط (20-15).