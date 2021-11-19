أكد مدرب منتخبنا الوطني الصربي الكسندر سنيسيتش أنه استند في اختياراته للقائمة الأولية للاعبي المنتخب الأول التي تضم 22 لاعبا استعدادا لخوض دورة الألعاب الخليجية في الكويت يناير المقبل الى معايير وأسس فنية دقيقة بهدف الظهور بأفضل صورة ممكن في البطولة.



وقال الكسندر في تصريح صحافي ان الجهاز الفني للمنتخب اختار أفضل العناصر الموجودة على الساحة حاليا ومستواها قابل للتطوير والتقدم، مبينا انه تابع اللاعبين خارجيا في البطولة الآسيوية الأخيرة باليابان ومحليا في بطولة كأس الاتحاد، كما اعتمد على خبرته الطويلة في الملاعب الكويتية (15 سنة).



وأضاف ان جميع اللاعبين «تحت المجهر» سوء المختارون ضمن قائمة 22 أو أي لاعب آخر يبرز ويثبت جدارته للانضمام للمنتخب. وأشار الكسندر إلى ان الجهاز الفني للمنتخب بالتنسيق مع إدارة الاتحاد عدل خطة الإعداد للبطولة الخليجية بهدف زيادة الجرعة الفنية من خلال المباريات الرسمية التي ستعود بالنفع أكثر من التدريبات الاعتيادية لذلك استكملنا الدوري حتى الثلث الأول من ديسمبر المقبل، على أن يبدأ المنتخب تدريباته محليا 10 ديسمبر ثم يسافر إلى معسكره الخارجي في صربيا من 14 ديسمبر حتى 5 يناير المقلبين، وسيلعب هناك 8 مباريات تجريبية مع فرق قوية.



من جانبه، قال مدير المنتخبات الوطنية محمد القطان ان الجهاز الفني للمنتخب يتابع مباريات الدوري المحلي بدقة لتقييم جميع اللاعبين، وسيظل باب المنتخب مفتوحا حتى بداية فترة الإعداد لضم اللاعبين البارزين.