يعقوب العوضي



ابتعد الكويت بصدارة الترتيب العام لممتاز اليد بعدما حقق فوزا مريحا على برقان بنتيجة 35 -26 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الثامنة، ليرفع رصيده الى 16 نقطة، فيما بقي برقان على رصيده السابق 8 نقاط، وفي لقاء آخر ثأر الفحيحيل من العربي بالفوز عليه بنتيجة 37-24 رافعا رصيده إلى 7 نقاط، فيما بقي «الأخضر» على رصيده السابق بـ 4 نقاط.



وفي هذا السياق، أكد رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور أن «الأخضر» يمر بظروف صعبة في ظل غياب المحترفين وبعض اللاعبين الأساسيين بداعي الإصابة، مشيرا إلى أن غياب العناصر الـ 5 وهم المحترفون سجاد أستكي ونيفين الصربي إلى جانب سالم محبوب وعلي نصير ومهدي الحداد قد أثر بصورة مباشرة على الفريق في منافسات الدوري، مضيفا: «مازال اللاعبون المتواجدرن في أرضية الملعب يقومون بكل ما يمكن لتحقيق النتائج الإيجابية على الرغم من الظروف التي تقف ضدهم مما يزيد من ثقتنا فيهم وبإمكانياتهم لتجاوز الوضع الحالي في القريب». وفي إطار متصل، واصل اليرموك صدارة الترتيب العام لدوري الدرجة الأولى بفوزه على الساحل بنتيجة 32-28 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأول على صالة الشهيد فهد الأحمد مركز اتحاد اليد في الدعية، إذ رفع رصيده إلى 16 نقطة فيما بقي الساحل دون نقاط.



وفي مباراة أخرى، فاز خيطان على منتخب الشباب بنتيجة 28-25 ليرفع رصيده إلى 10 نقاط وبقي الشباب على رصيده السابق بنقطتين.