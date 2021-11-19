يحكى ان امرأة جاءت الى احد الفقهاء فقالت له: لقد مات اخي، وترك 600 درهم، ولما قسموا المال لم يعطوني الا درهما واحدا!



فكر الفقيه لحظات، ثم قال لها: ربما كان لأخيك زوجة وام وابنتان واثنا عشر أخا، فتعجبت المرأة وقالت: نعم، هو كذلك.



فقال: ان هذا الدرهم حقك، وهم لم يظلموك: فلزوجته ثمن ما ترك، وهو يساوي 75 درهما، ولابنتيه الثلثان وهو يساوي 400 درهم، ولأمه سدس المبلغ وهو يساوي 100 درهم، ويتبقى 25 درهما توزع على اخوته الاثني عشر وعلى اخته، ويأخذ الرجل ضعف ما تأخذه المرأة، فلكل اخ درهمان، ويتبقى للاخت التي هي أنت درهم واحد.