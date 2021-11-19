وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشـؤون الاقـتـصادية والاستثمار خليفة حمادة، عن قانونية تعيين مدير إدارة التعويضات شفهيا واعتماده المذكرات الرسمية وتمثيل إدارة التعويضات أمام وزارة المالية. ونص السؤال على ما يلي: نمى إلى علمي ارتكاب بعض التجاوزات الإدارية من وكيلة وزارة المالية بالإنابة، حيث أصدرت القرار الإداري رقم 179 لسنة 2021 بندب موظفة من إدارة التعويضات للقيام بأعمال نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، ثم أنهي ندبها بقرار إداري رقم 231 لسنة 2021، وكلفت شفهيا للقيام بأعمال مدير إدارة التعويضات واعتماد المذكرات الرسمية وتمثيل إدارة التعويضات أمام وزارة المالية. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الإجراءات التي اتخذتموها تجاه هذه القرارات، وما الإجراء المتبع في الوزارة في تعيين من هو أحق في هذه الوظيفة «مدير إدارة التعويضات»؟



2 ـ ما سبب عدم الإعلان عن وجود شاغر في هذه الوظيفة وتعيين المستحق؟



3 ـ ما مدى قانونية تعيين مدير إدارة التعويضات شفهيا واعتماده المذكرات الرسمية وتمثيل إدارة التعويضات أمام وزارة المالية؟