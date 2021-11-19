وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي سؤالا الى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري جاء كالتالي:



أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021 مجموعة قرارات للعودة إلى الحياة الطبيعية كالسماح بإقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية، وقد دخلت هذه القرارات يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 حيز التنفيذ، إلا أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قرر للسنة الثانية على التوالي إلغاء معرض الكتاب الدولي المزمع إقامته الشهر الجاري، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما سبب امتناع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من إقامة معرض الكتاب الدولي رغم انتقال الكويت رسميا إلى المرحلة الخامسة والنهائية من العودة الى الحياة؟



2 ـ هل خوطبت السلطات الصحية أو الأمن بشأن إقامة معرض الكتاب؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الخطابات.



3 ـ هل هناك أي قرارات أو توصيات من مجلس الوزراء أو أي جهة أخرى في الدولة بعدم إقامة معرض الكتاب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه القرارات.



4 ـ هل استمع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لآراء ملاك دور النشر قبل اتخاذ أي قرار بشأن معرض الكتاب؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما السبب في ذلك؟



5 ـ هل قيم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الانعكاسات الثقافية السلبية لعدم إقامة معرض الكتاب للسنة الثانية على التوالي؟



6- هل اطلع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، على تجارب الدول القريبة التي أقامت معارض الكتاب خلال جائحة كورونا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان هذه الدول والفوائد المستخلصة من هذه التجارب مع توضيح سبب عدم تطبيقها في الكويت.