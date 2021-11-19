وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة.



نص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - متى ستطبق التوجيهات السامية وفق طلب سمو ولي العهد - حفظه الله - بضرورة مشاركة المتقاعدين في أرباح المشاريع وغيرها؟ وما السياسة التي ستتبعها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتنفيذ توجيهات المقام السامي؟



2 - الآلية المتبعة في عملية زيادة أرباح المتقاعدين السنوية والأساليب التي تتبعها جهة الإدارة في تنفيذ عملية توزيع أرباح المتقاعدين؟



3 - هل صدرت أحكام باتة في شأن حق المتقاعدين في الحصول على أرباح سنوية، أو في شأن امتناع جهة الإدارة عن زيادة أرباح مساهم أو متقاعد؟



4 - ما السند القانوني لعدم زيادة نسبة أرباح المتقاعدين؟