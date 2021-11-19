وجه النائب د.هشام الصالح سؤالا إلى وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، قال في مقدمته: تعتبر الجابرية من المناطق شديدة الازدحام نظرا لكثافتها السكانية ولكثرة الدوائر الحكومية الموجودة فيها فضلا عن وجود عدد من السفارات والمدارس والمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم.



وأهم مظاهر الأزمة التي تعانيها هذه المنطقة تتجلى في الاختناقات المرورية وصعوبات الدخول والخروج منها خاصة في أوقات الذروة، وكذلك حالة الطرق المتهالكة وما تتسبب فيه من مخاطر لأصحاب المركبات وتشويه للمظهر الحضاري لهذه المنطقة الحيوية. وإذا كانت بلدية الكويت ووزارة الأشغال وإدارة المرور قد حرصت على تسهيل وإزالة العوائق لمعالجة هذه الاختناقات باعتماد المخطط التصميمي لمداخل ومخارج منطقة الجابرية. فإن تنفيذ عقد العمل الخاص بإنجاز مدخل ومخرج على طريق الملك فهد قد تأخر كثيرا في الوقت الذي يفترض فيه إيجاد حلول عملية عاجلة ودائمة لهذه الظاهرة بما في ذلك القيام بإصلاح وصيانة تامة للطرق المتهالكة.



واعتبارا لما سبق يرجى التفضل بالإجابة عن الأسئلة التالية:



1- ما أسباب تأخير تنفيذ عقد إنجاز مدخل ومخرج إضافيين لمنطقة الجابرية على طريق الملك فهد؟



2- هل هناك عوائق فنية أو إدارية وراء هذا التأخير؟ فإذا كان الأمر كذلك يرجى بيان طبيعة هذه العوائق والتدابير التي اتخذتها الوزارة لتجاوزها؟



3- متى ستبدأ الشركة المتعاقد معها في الإنجاز وما المدة المتوقعة لاستكمال الأشغال؟



4- هل اعتمدت الوزارة خطة لإعادة رصف الشوارع المتهالكة في منطقة الجابرية؟ وما المواعيد المحددة للبدء في تنفيذ هذه الخطة - إن وجدت - وإنهاء الأشغال؟



5- تزويدي بكشف تفصيلي ببيان الشوارع والطرق المعنية بإعادة الرصف؟