وجه النائب د.بدر الملا سؤالا إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس.



ونص السؤال على



ما يلي:



لـمؤسـسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مكاتب خارج الكويت يتم إيفاد عاملين كويتيين أو توظيف عاملين محليين في تلك الدول، ولما كانت تلك المكاتب تتطلب معرفة الضوابط اللائحية والتكاليف المالية، لذا يرجى تزويدنا بالآتي:



1- بكشف لجميع العاملين في الخارج من الكويتيين في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة على أن يتضمن الكشف المعلومات التالية:



الاسم/ التخصص/ المسمى الوظيفي في الخارج/ سنوات الخبرة في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة/ سنوات الخبرة في المكاتب الخارجية/ عدد مرات التجديد لكل حالة/ عدد الدول التي مثل فيها العامل وهل تم نقله من مكتب إلى آخر ومبررات ذلك.



2- ما المخصصات المالية بخلاف الرواتب الرواتب التي تمنح للعاملين في الخارج؟ مع تزويدنا بالسند اللائحي لذلك.



3- ما سياسة تمديد عمل العاملين في الخارج؟ ومتى يتم التمديد (في أي مرحلة من عقد العمل الخارجي)؟ وهل هناك من تم التمديد له قبل انتهاء عقده بفترة تزيد على ستة أشهر ومبررات ذلك؟ يرجى تزويدي بنسخة من كل عقد تمدد على أن يرفق معه العقد الأول وقرارات التمديد.



4- كم التكلفة المالية لتجهيز كل مقر من مقار المكاتب الخارجية؟ وهل تغيير مواقع تلك المكاتب؟ في حالة كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدنا بالكلفة المالية لتغيير المكاتب من حيث تجهيزها وتأثيثها؟ وما وسائل الرقابة المالية على تلك الكلف المالية؟



5- هل هناك خطة لتوحيد مكاتب مؤسسة البترول وشركاتها التابعة في تلك الدول في حالة تعدد المكاتب لتوفير الكلف المالية؟ يرجى تزويدنا بتلك الخطة في حالة وجودها وفي حالة عدم وجودها، يرجى بيان أسباب ذلك.



6- ما جدوى وجود كل مكتب من المكاتب الخارجية؟ مع تزويدنا بجدول يبين بيان قيمة عوائد المشاريع الموجودة في كل دولة على حدة وكلفة المكتب من حيث تجهيزه وتأثيثه ورواتب عامليه الكويتيين والمحليين.