وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي جاء كالتالي:



تعاني مدينة الخيران السكنية، التي خطط لها لأن تكون مركزا لمناطق جنوب البلاد من خلال توزيع 36 ألف وحدة سكنية على المواطنين مستحقي الرعاية السكنية من نقص في الخدمات منها أن المنطقة ينقصها جمعية تعاونية لخدمة أهالي المدينة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية نحو إنشاء جمعية تعاونية لمدينة الخيران السكنية، مع تزويدي بكل المستندات والمراسلات التي تمت بين الوزارة والجهات الأخرى في هذا الشأن.