

كرّم النائب م.أحمد الحمد المخترع الكويتي حسين بومجداد بعد مشاركته وفوزه في ملتقى التحدي والابتكار بدولة قطر من خلال النادي العلمي الكويتي بمشاركة 38 دولة يمثلها 100 مخترع، حيث تم عرض الاختراعات أمام لجان تحكيم عالميا بأسس علمي.



وقدم المخترع الكويتي بومجداد في الملتقى اختراعه المتمثل في أداة فتح الأبواب للطوارئ، حيث حصل على الميدالية البلاتينية كأفضل اختراع وجائزة المعرض المركز الثالث، بالإضافة إلى جائزة مسابقة الهاكثون المصاحبة للمعرض المركز الثاني، وذلك في أول مشاركة خارجية للكويت بعد الجائحة ورفع اسم الكويت في المحافل الدولية.



وتعليقا على تكريم المخترع الكويتي بومجداد، قال النائب الحمد إن المواهب الكويتية من مخترعين وموهوبين ومبتكرين يستحقون كل تقدير واحترام على المستوى الرسمي والمستويات الشعبية والأهلية كلها، مبينا أن تكريم المخترع بومجداد يأتي في إطار تشجيع الشباب الكويتي على تنمية قدراتهم وكفاءاتهم باعتبارهم العماد الرئيسي لمستقبل الكويت.



وختم الحمد متقدما بالتهنئة الخالصة للمخترع بومجداد على فوزه بجوائز الملتقى، متمنيا له مزيدا من الاختراعات والابتكارات لرفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية كما كانت وستبقى دائما إن شاء الله.