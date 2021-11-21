وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي نص على ما يلي:



نمى إلى علمي أن وزارة الدفاع تنوي خفض علاوات العسكريين إلى الحد الأدنى، علما بأن أغلب العسكريين يستحقون الحد الأعلى من خلال اللجان المشكلة بالوزارة بسبب الأثر الرجعي المقرر من شهر 4/2021 على الرغم من أن وزارة الداخلية والحرس الوطني صرفا لمنتسبيهما العلاوات المقررة لهم وبالأثر الرجعي. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما مدى صحة هذا الخبر؟ إذا كان الخبر صحيحا، فهل شكلت لجنة لدراسة العلاوات والبدلات للعسكريين (ضباط ـ صف ضباط ـ وأفراد) كافة، مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات اللجنة المشكلة إن وجدت.



2 ـ ما سبب عدم صرف العلاوات للعسكريين بأثر رجعي من شهر 4/2021 أسوة بزملائهم رجال قوة الشرطة والحرس الوطني؟