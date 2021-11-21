وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة بشأن متابعة لمطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسحب وديعتين لدى مصرف فرنسبنك في لبنان وامتناع البنك عن الاستجابة لهذه المطالبة.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ تاريخ ايداع هاتين الوديعتين لدى مصرف فرنسبنك في لبنان؟



2 ـ إذا كان ايداع الوديعتين قد تم في عهد مدير عام مؤسسة التأمينات السابق فهل تم رفع دعوى قضائية ضده تتضمن تعارض المصالح كونه عضوا في مجلس ادارة البنك؟



3 - إذا كان ايداع الوديعتين لم يتم في عهده، فكيف يتخذ هذا القرار في التعامل مع بنك وهو عضو في مجلس ادارته، وهل تمت محاسبة متخذ هذا القرار؟



4 ـ ما المسوغات القانونية والمبررات الاقتصادية والمالية التي قدمها مصرف فرنسبنك عند امتناعه عن الاستجابة لمطالبة مؤسسة التأمينات؟



5 ـ هل تم رفع دعوى قضائية في هذا الشأن؟ إذا كانت الاجابة بالنفي فما سبب عدم رفع الدعوى؟



6 ـ كيف ستؤثر الأزمة الديبلوماسية بين الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة على مجرى القضية؟



7 ـ هل ثمة خطط وتوجهات في حال تعثر معالجة القضية مع الجانب اللبناني وتصعيد الأمر ضمن قنوات ديبلوماسية عربية ودولية؟