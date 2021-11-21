القاهرة - هناء السيد



شارك النائب خالد العتيبي عضو مجلس الأمة وعضو البرلمان العربي ضمن وفد البرلمان في زيارته الرسمية إلى إيطاليا، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك لإجراء مباحثات مع رئيس مجلس النواب الإيطالي والمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 43 لمكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط الذي يعقد حاليا في مقر مجلس الشيوخ بروما.



واستعرض وفد البرلمان العربي خلال الاجتماعات العديد من الموضوعات المهمة للجانبين، ومن أبرزها التحديات المشتركة التي تواجه العالم العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وكيفية الدفع قدما نحو تعزيز التعاون البرلماني وتنسيق الجهود البرلمانية لمجابهة هذه التحديات، وكذلك لحث الوفد على وضع محاور لشراكة إستراتيجية بين البرلمان العربي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.