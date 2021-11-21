رشيد الفعم



طالب النائب د.صالح المطيـري بضـرورة قيـام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة الظواهر السلبية خاصة انتشار المخدرات والعنف المجتمعي وبحث أسبابها وآثارها وتحديد الدوافع لارتكابها وإيجاد سبل معالجتها.



وقال المطيري لـ «الأنباء» انه تقدم سابقا مع عدد من النواب بمثل هذا الاقتراح، مشددا على ضرورة إقراره وتفعيله.



وأضاف: لوحظ أخيرا ارتفاع عدد حالات الإدمان على المخدرات وانتشار هذه الآفة في المجتمع لاسيما بين فئة الشباب والمراهقين، ما يشكل تهديدا للمجتمع من الناحية الاجتماعية والأخلاقية والأمنية، وذلك لما يتسبب فيه الإدمان من انحراف خطير في سلوكيات الفرد باعتباره طريقة مؤدية لارتكاب أفعال مجرمة قد تشكل ظواهر سلبية بحد ذاتها مثل العنف الأسري والمجتمعي، والتحرش في الأماكن العامة والطرقات، والسرقة وغيرها من الجرائم.



وأوضح أن الاقتراح ينص على قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها كل الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الظواهر السلبية في المجتمع وأهمها المختصة بمكافحة المخدرات والعنف المجتمعي، وأن يتم إشراك جمعيات النفع العام والمختصين، بحيث تقوم اللجنة بدراسة الظواهر السلبية وبحث أسبابها وآثارها وتحديد الدوافع لارتكابها وإيجاد سبل معالجتها.