وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي 4 أسئلة إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس جاء السؤال الأول منها كالتالي:



استنادا للبيان الأسبوعي لمجلس الوزراء الصادر في تاريخ 11 أكتوبر 2021 فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري في شأن خطة تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع سكة الحديد، وقد قرر المجلس إسناد المشروع إلى الهيئة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من العرض المرئي المقدم من الهيئة حول المشروع.



2- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.



3- هل تضمن العرض المرئي المقدم من الهيئة تكلفة المشروع والجدول الزمني لتنفيذه؟ إذا كانت الإجابة النفي، يرجى بيان تكلفة المشروع والجدول الزمني لتنفيذه.



4- هل تضمن العرض المرئي المقدم من الهيئة المردود المالي والبيئي للمشروع؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى بيان المردود المالي والبيئي للمشروع.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



استنادا للبيان الأسبوعي لمجلس الوزراء الصادر في تاريخ 29 سبتمبر 2021 فقد اطلع مجلس الوزراء على مشروع ميناء مبارك الكبير ومكوناته والمراحل المنجزة منه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من العرض المرئي المقدم من وزارة الأشغال العامة حول المشروع.



2- ما الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع؟ وما الجدول الزمني لإنجازه؟



3- هل هناك أي تنسيق مع مؤسسة الموانئ الكويتية لإدارة وتشغيل المشروع فور إنجازه؟



وورد السؤال الثالث كما يلي: انتشرت في الآونة الأخيرة حسابات وإعلانات خادشة للحياء على التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- بيان تفصيلي حول أعداد طلبات الحجب التي تلقتها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات خلال السنوات الخمس السابقة، وذلك وفقا للجدول التالي: السنة - عدد طلبات الحجب - عدد الطلبات المقبولة - عدد الطلبات المرفوضة



2- بيان تفصيلي أعداد المواقع- التطبيقات التي حجبتها الهيئة، وذلك وفقا للجدول التالي:



عدد المواقع المججوبة - عدد التطبيقات المحجوبة



3- بيان تفصيلي حول أكثر أسباب طلبات الحجب التي ترد للهيئة، وذلك وفقا للجدول التالي:



سبب طلب الحجب - عدد مرات الطلبات المرتبطة بهذا السبب



4- هل هناك آلية للتواصل والرد على مقدمي طلبات الحجب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بها.



5- ما دور الهيئة في رصد وتتبع المواقع- التطبيقات الخادشة للحياء؟ يرجى بيان أعداد المواقع أو التطبيقات التي رصدتها الهيئة وحجبتها.



6- هل هناك أي قصور تشريعي يعيق الهيئة عن أداء دورها في حجب المواقع أو التطبيقات الخادشة للحياء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان هذا القصور.



7- هل هناك أي نقص تقني أو تكنولوجي يمنع الهيئة من أداء دورها في حجب المواقع الخادشة للحياء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان طبيعة هذا النقص وسبب عدم سده.



8- هل هناك أي مواقع أو تطبيقات خادشة للحياء أبلغ عنها ولم تتمكن الهيئة من حجبها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان أسماء هذه المواقع- التطبيقات وسبب عدم قدرة الهيئة على الحجب.



9- هل لدى الهيئة سلطة في حجب الحسابات الخادشة للحياء على منصات التواصل الاجتماعي؟ إذا كان الإجابة الإيجاب، فكم عدد الحسابات التي حجبتها؟



10- هل هناك أي تنسيق أو تواصل مع الشركات المسؤولة عن منصات التواصل الاجتماعي حول حجب الحسابات الخادشة للحياء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان طبيعة هذا التنسيق ومدى تعاون هذه الشركات مع الهيئة.



11- هل نظمت الهيئة أي حملات توعوية للأسر في كيفية حماية الأطفال والنشء من الحسابات الخادشة للحياء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان هذه الحملات ونتائجها، وإذا كانت الإجابة النفي، فلماذا لم تقم الهيئة بهذا الإجراء؟



وجاء السؤال الرابع كما يلي:



استنادا للبيان الأسبوعي لمجلس الوزراء الصادر في تاريخ 6 سبتمبر 2021 المجلس على مقترح وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شأن إنشاء وحدة الاتصال الحكومي الموحد (واصل)، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من قرار موافقة مجلس الوزراء المشار إليه.



2- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من الهيكل التنظيمي للوحدة.



3- ما الجدول الزمني لإنشاء الوحدة وتشغيلها؟ وما الخدمات التي ستوفرها للجمهور؟



4- هل ستوفر الوحدة لغات اتصال أخرى بخلاف العربية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما اللغات؟



5- هل ستوفر الوحدة خدمة التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم)؟