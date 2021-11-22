أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان الادارة العامة لخفر السواحل ستقوم بتنفيذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء وبعد غد 22 و23 الجاري وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 3 عصرا. وأوضحت الإدارة ان منطقة الرماية تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا وبمحاذاة جزيرة بوبيان من جهة الجنوب الى رأس القيد بعمق 11 ميلا بحريا باتجاه الشمال الشرقي، وتبعد عن جزيرة فيلكا مسافة 2.8 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي، فيما يمتد الميدان باتجاه الشمال الشرقي بطول 15 ميلا بحريا وعرض 11 ميلا بحريا.



وحذرت الإدارة جميع رواد البحر من الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة، مؤكدة أن جميع الدوريات البحرية ستقوم بمنع كل من يحاول الاقتراب وذلك من أجل سلامة الجميع.